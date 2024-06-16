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ミズノプロ　オリジナルオーダーグラブ　中学硬式推奨モデル　内野手用　ポケット深め
商品番号 C61847155076
商品名

ミズノプロ　オリジナルオーダーグラブ　中学硬式推奨モデル　内野手用　ポケット深め
ブランド名 ミズノプロ
特別価格 税込 20,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タテヨコトジスタイルでポケットが深くがっちり掴める内野手用が登場！小指二本で使用すると更に掴んで捕れるので掴み損ねが無くなる！？カラーは大人気のブロンドを採用しております！紐カラーはブラックに！芯材は厚く・硬く設定しているので中学硬式野球プレーヤーに安心して使用してもらえるスペックを持たせております。当店でしか手に入れれないスペシャルなモデルを是非、ご体感ください。中学硬式推奨モデル　内野手用　サイズ：9本体カラー：ブロンド皮紐：ブラックステッチ：赤左右：右投げ用芯スタイル：タテヨコトジHAGAJAPAN製品番：W823072274702-TOMOI/O
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