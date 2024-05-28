吉井理人　レプリカ　ユニフォーム　ニューヨークメッツ　千葉ロッテマリーンズ

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商品詳細
吉井理人さんのレプリカユニフォームです。未着用で自宅保管していました。身幅60㎝×着丈78㎝Mサイズです。WBC侍ジャパン近鉄バファローズヤクルトスワローズロッキーズエクスポズオリックスブルーウェーブオリックスバファローズ日本ハムファイターズソフトバンクホークス
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