吉井理人　レプリカ　ユニフォーム　ニューヨークメッツ　千葉ロッテマリーンズ

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吉井理人さんのレプリカユニフォームです。未着用で自宅保管していました。身幅60㎝×着丈78㎝Mサイズです。WBC侍ジャパン近鉄バファローズヤクルトスワローズロッキーズエクスポズオリックスブルーウェーブオリックスバファローズ日本ハムファイターズソフトバンクホークス