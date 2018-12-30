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242.HAGAJAPANミズノプロ軟式オプションオーダー
商品番号 X20572509235
商品名

242.HAGAJAPANミズノプロ軟式オプションオーダー
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 22,570 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出品してある商品は全て店頭展示品ではございません。HAGAJAPAN日本製ミズノプロ軟式オプションオーダー日本製プレキシーエリートR背面　ミズノプロロゴ刺繍オプション金糸刺繍!!付属品　純正グラブ袋、箱付き専門店にてキャッチボールが出来るくらいに型付けしてあります。※値段交渉等は一切お断り致します。競技の種類...軟式利き手・特徴...右利き用用途・種類...ファーストミット606
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