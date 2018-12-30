242.HAGAJAPANミズノプロ軟式オプションオーダー

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商品詳細
出品してある商品は全て店頭展示品ではございません。HAGAJAPAN日本製ミズノプロ軟式オプションオーダー日本製プレキシーエリートR背面 ミズノプロロゴ刺繍オプション金糸刺繍!!付属品 純正グラブ袋、箱付き専門店にてキャッチボールが出来るくらいに型付けしてあります。※値段交渉等は一切お断り致します。競技の種類...軟式利き手・特徴...右利き用用途・種類...ファーストミット606
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