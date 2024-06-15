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ヨネックス　Fレーザー7v
商品番号 B97196649992
商品名

ヨネックス　Fレーザー7v
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスのエフレーザー7vですサイズ　UL1塗装剥がれなどの傷が多めですが、ヒビや折れなどはありませんのでまだまだ使える状態です中古でも気にならない方は是非
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