Xyst X T 100 ジスト 前衛用 オールラウンド用 XTR

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ゴーセン グラビタス8.5sx-

グリップサイズ···0U新品で購入したのち、ガットも張らず保管しておりました。弾きタイプの名器XystT1と対を成す人気機種、掴みタイプのXystXTRのハンモックグリップバージョンがこのXystXT-100になります。グリップは劣化していると思われます。あくまで素人保管になりますので、ご了承下さい。グリップサイズ···0