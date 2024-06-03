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Xyst X T 100 ジスト 前衛用 オールラウンド用 XTR
商品番号 O37244271515
商品名

Xyst X T 100 ジスト 前衛用 オールラウンド用 XTR
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリップサイズ···0U新品で購入したのち、ガットも張らず保管しておりました。弾きタイプの名器XystT1と対を成す人気機種、掴みタイプのXystXTRのハンモックグリップバージョンがこのXystXT-100になります。グリップは劣化していると思われます。あくまで素人保管になりますので、ご了承下さい。グリップサイズ···0
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