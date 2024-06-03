ダルビッシュ有 レプリカグラブ 軟式投手用

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新品未使用です。値下げ不可【セット内容】収納袋●素材:【表】天然皮革(牛革)【裏】天然皮革(牛革)●フィリピン製●サイズ:10号(31cm)●重量:631g●軟式用●投手用●LH(右投用)●2023ダルビッシュ選手記念モデル:数々の感動をありがとう!!感謝の気持ちを込めて●白鳥グラブ:大きな翼を広げて優雅に空を飛ぶ白鳥の姿とマウンドで躍動する右腕を重ね合わせ、活躍が続くよう願いを込めたグラブ。●ダルビッシュ選手のこだわり「ファーストバック」スタイル。個性的な形状のデザイン上の見た目を重視。手の全体を覆うファーストバックは手のフィット感を高め、球種と投球時の癖をわかりにくくします。利き手・特徴···右利き用競技の種類···軟式用途・種類···ピッチャー用