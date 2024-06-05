☆岡山デニム☆ダメージデニム☆ステンシル☆トラネコ☆リュック対応☆4wayバッグ

商品説明★岡山デニムにダメージデニムとハンドメイドのネコのステンシルを使い、4wayバッグを作りました。★厚手の岡山デニム生地を使い作成しておりますのでとても丈夫でしっかりとしております。全て使用の革は本革使用です。★ショルダー紐２本、長さ調節可能、は3センチ幅の綿テープにデニムを縫い付け使いやすくしております。★開閉は両開きファスナーにしています。★便利ポーチ付きです。★マチポケット２個★内ポケット４個★外ポケット2個★サイズ横幅３６センチ縦幅２７センチ底マチ幅１５センチショルダー紐 幅３cm最長１３０cm2本ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。お気軽にコメント頂ければ幸いです。#帽子猫#猫#ハンドメイド#リメイクバッグ#ネコ#ショルダーバッグ#トラ猫#4wayバッグ#バッグ素材···デニム



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