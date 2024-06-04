虹猫本舗　合皮丸型バッグ他

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商品詳細
こちら、ムスターファ様専用となります。虹猫本舗 合皮丸型バッグハルモニアアンティーク・マルチカラーサイズタテ 24cmヨコ 最大36cm 最小23cmマチ 12cm持ち手 38cm表地は合皮を使用しています。表面の柄生地部分は、片面がマグネットボタン付きのポケット、もう片面はボタン無しのポケットになっています。内側片面に、２分割のポケット付いています。ゴールド肉球ファスナー使用。ゴールドのリボン飾り付き。マチが広いので、たっぷり入ります。ファスナー開口部も、広くて出し入れしやすいです。お値段 8200円です。リピーター割り引き －100円ジョリーフルール リス柄合皮ボストンバッグジョリーフルール様のオリジナル生地を使用した、合皮ボストンバッグです。ハンドメイド作品です。サイズ タテ 25cmヨコ 31cmマチ 10cm持ち手 38cm回りは合皮を使用しています。表面片面が、ファスナー付きのポケットになっていて、もう片面が、ファスナー無しのポケットになっています。内側片面に、２分割のポケット付いています。Dカン付きなので、ショルダーバッグとして持っても、とっても可愛いです(*^^*)こちらの商品に、ショルダー紐は付いていません。お値段 8900円です。リピーター割り引き －100円合計 8100円＋8800円＝16900円こちらから、おまとめ送料分 670円引かせていただき、16230円となります。
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