175　ハンドメイドリュック　チャコールグレー8号帆布×デニムポケット柄

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商品詳細
サイズ 縦28cm 横22cm（1番広い所で） マチ10cm（底部分）ベルト 黒PPテープ（3.8cm）使用 調節可能生地 前面、側面、後面チャコールグレー×オールドピンク8号帆布地×デニムポケット柄 初心者の作品です❢ご理解下さいね❢
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