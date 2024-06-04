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175　ハンドメイドリュック　チャコールグレー8号帆布×デニムポケット柄
商品番号 Y29061865855
商品名

175　ハンドメイドリュック　チャコールグレー8号帆布×デニムポケット柄
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,053 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　縦28cm　　　　横22cm（1番広い所で）　　　　マチ10cm（底部分）ベルト　黒PPテープ（3.8cm）使用　調節可能生地　　前面、側面、後面チャコールグレー×オールドピンク8号帆布地×デニムポケット柄　　　　　　　　　　　　　　初心者の作品です❢ご理解下さいね❢
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