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商品詳細
カラー···ブルー二人がけのソファーです。1年前に購入しましたが引っ越しのため出品します定価は48000円でしたスレは多少ありますが、目立つ汚れはありません高さ:90横:114奥行き:70送料は12000円です。
http://narcologia.ru/goods/diamond635058.html
http://narcologia.ru/goods/providence941394.html
http://narcologia.ru/goods/freezer983998.html
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