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二人がけソファー
商品番号 K34917584274
商品名

二人がけソファー
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 12,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー二人がけのソファーです。1年前に購入しましたが引っ越しのため出品します定価は48000円でしたスレは多少ありますが、目立つ汚れはありません高さ:90横:114奥行き:70送料は12000円です。
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