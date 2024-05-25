カラー···ブルー二人がけのソファーです。1年前に購入しましたが引っ越しのため出品します定価は48000円でしたスレは多少ありますが、目立つ汚れはありません高さ:90横:114奥行き:70送料は12000円です。



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