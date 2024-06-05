2人掛け ソファ　発送方法変更可能

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こちらはブランドは不明です。2人掛けソファになります。足は外すことができて、そのまま足無しでもでも使用できます。年数は不明ですが10年以内と思います。一部毛玉ができている箇所がありますが、スプリングなどはOKです。まだまだ使用できるかと思います。横150奥行き75高さ74㎝足を入れての高さ大きい物ですので直接引き取りや当店配達に変更可能です。ご相談承ります。以下の地域は配達可能エリアです。当店配達山口県 山陽小野田市 宇部市 長門市 萩市山口市 防府市 福岡県北九州市 の地域は5,000円。下関市内は3,000円で配達致します。・お品は保管品や中古品、新品でも人の手に触れたもので神経質な方はご遠慮ください。・出品にキズ・汚れをチエックをしておりますが見落としがある場合がございます。・外箱は個人所有の保管品で何かしらのイタミがあります。・未開封品に関しては開けて確認していませんのでお品の状態は保証できません。・商品にサイズの記載が無い場合は個人計測ですので目安としてお考え下さい。・実際の色と多少異なる場合があります。