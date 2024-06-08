切り子　ガラス器　大深皿

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切り子ガラス器です。細かい細工、珍しい素敵なデザインです。よい品と、戴いた物です。長年、食器棚で保管していました。戴いた時の箱はありません。気泡、小傷、小さい欠けが１ヶ所あります。欠けは外側の底部分に1cm×0.5cmありますがケガをするような欠けではありません(７枚目の写真)。中古品ですのでご理解いただける方のご購入をお待ちしております。割れないようにクッション素材で保護し、丁寧に梱包致します。サイズ直径 約２４cm高さ 約８.５cm食器ガラス器ガラス皿深皿骨董品アンティーク切子