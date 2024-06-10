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- 【美品!定価150,000円程】レザーファブリックソファー
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商品詳細
カラー···ブラック(グレーがかったブラックです)サイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）テイスト···アンティーク・クラシックレザーファブリックのソファーです！座り心地、触り心地最高です♪2022年夏に購入しました。引っ越しに伴い、手放します。サイズ幅155㎝×奥行き85㎝×高さ80㎝です。丁寧に使用してきました。ぜひどうぞ！
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