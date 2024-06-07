美品 カッシーナ 本革 DUC 3人掛けソファ

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カッシーナのDUCソファです高級感のある大型ソファです。ゆったりお寛ぎ頂けますサイズ感で応接室などにもピッタリです。経年によるある使用感はございますが、状態は良好で美品相当になります。☆大変人気の商品です☆実用あるいはコレクションとしても本物を所有する価値は高いと思います。この機会に如何でしょうかマリオ・ベリーニがデザインしたソファです。このソファの特徴は背面、側面、座面のベースのすべてがモールドポリウレタンフォームの薄いパネルで構成されている点です。そしてそのパネルにカバーを掛けた後、組み上げていきます。また、背面と側面のパネルの接合にジッパーを用いているのも画期的。分厚いクッションパッドで、非常にゆったりとした座り心地を生み出しています。オフィス、特に社長室などで使われることが多いソファですが、ホームユースでも人気の商品です。BrandCassinaCollectionICONTEMPORARYCOLLECTIONDesignerMARIOBELLINI（マリオ・ベリーニ）Size3人掛W2380×D840×H700（SH430,AH640）☆新品ではございませんので、ある程度の使用感はご理解ください。 ☆個人差のある些細な部分に関して神経質な方のご入札はご遠慮下さい。☆展示、搬出、輸送、分解及び組立時、保管、移動等に付くと思われます擦れ、小傷、薄汚れ程度はご理解の程よろしくお願いします。☆搬入不可能、または吊り上げ等の搬入に別途配送料がかかる場合などはお客様のご責任とさせて頂き、キャンセルは一切受け付けませんので搬入経路、設置場所のサイズの確認を必ず行っていただくよう宜しくお願い致します。