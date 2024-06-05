本革　ソファー　横浜市

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商品詳細
使用年数一年 お譲りいただいたものですが、一年程の使用年数とのことです。横浜市旭区に引き取りにいただける方もご相談ください。引っ越しの為出品座る部分本革 サイド背面は合皮ペット喫煙者なしカラー···ベージュサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）
http://narcologia.ru/goods/scissoring377396.html
http://narcologia.ru/goods/calling322450.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring936896.html
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