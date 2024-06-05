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本革　ソファー　横浜市
商品番号 E11417610937
商品名

本革　ソファー　横浜市
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用年数一年　お譲りいただいたものですが、一年程の使用年数とのことです。横浜市旭区に引き取りにいただける方もご相談ください。引っ越しの為出品座る部分本革　サイド背面は合皮ペット喫煙者なしカラー···ベージュサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）
http://narcologia.ru/goods/scissoring377396.html
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