男闘呼組　ポスター　店頭用ポスター　宣伝用ポスター

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男闘呼組店頭用宣伝用ポスター。ずっと倉庫に大切に保管しておりましたが折れ破れシミと汚れができてました。予めご理解いただける方のみよろしくお願い致します。約縦84cm約横59cm男闘呼組ポスター。シミあります。約縦52cm約横73cm自宅保管になりますので初期の完璧求める方、神経質な方はご遠慮ください。傷や汚れ等気になる方、予めご了承ください。#男闘呼組#ポスター#宣伝用ポスター#店頭用ポスター#ジャニーズ#アイドル#ミュージシャン#ロック#希少#コレクション