ニトリ　3人用布張りソファ

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商品詳細
ちょうど2年前に購入したニトリの3人用ソファです。5万円程度で購入した記憶があります。転居により不要になったので出品いたします。サイズ幅180×奥行80×高さ78cm発送は9月上旬を予定しております。ご検討ください。
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