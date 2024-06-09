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ニトリ　3人用布張りソファ
商品番号 H58157680215
商品名

ニトリ　3人用布張りソファ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ちょうど2年前に購入したニトリの3人用ソファです。5万円程度で購入した記憶があります。転居により不要になったので出品いたします。サイズ幅180×奥行80×高さ78cm発送は9月上旬を予定しております。ご検討ください。
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