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東谷:NS-514モニカ3Pソファ(GY)
商品番号 I28467357876
商品名

東谷:NS-514モニカ3Pソファ(GY)
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 22,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東谷:NS-514モニカ3Pソファ(GY)1年未満使用　展示品めちゃ状態良いです◆本体寸法幅:1730mm奥:820mm高:620mm(座面380mm)◆発送についてたのメル便発送になります名古屋市内の方は自社便にて発送しますので差額分減額可能ですお問い合わせ下さい参考定価104500円
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