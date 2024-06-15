ZARA HOME ウッドスツール

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商品詳細
ZARAHOMEエルムウッドスツール昨年秋、表参道ZARAHOME購入品ニレ材100%ナチュラル素材ですので、購入時から穴や傷なども御座いますので、その辺ご理解頂ける方。■■■他に出品してます、コードレスハンドルランプと同時購入の方は、合計¥15.000にて販売致します。【同梱お届け致します。】希望メッセージ下さい。※タイミングで無くなる場合あります。■■■サイズ高さ-46cm幅-40cm奥行き-26cm上部天板サイズです。下部幅-43cm奥行き-33cm購入価格・¥17.990特徴···完成品テイスト···アジアン主な素材···木張り地の素材···その他
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http://narcologia.ru/goods/peroration236815.html
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