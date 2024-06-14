YAMAHA SILENT Brass トランペット・コルネット用

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YAMAHASILENTBrassSB7Xヤマハ サイレントブラス （トランペット・コルネット用）2年前に購入し、数回使用しました。箱、説明書あり。電池なし。（単3電池×2個ご準備下さい）中古品ご了承の上でのお取引をお願いいたします。