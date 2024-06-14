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YAMAHA SILENT Brass トランペット・コルネット用
商品番号 D33969666523
商品名

YAMAHA SILENT Brass トランペット・コルネット用
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHASILENTBrassSB7Xヤマハ　サイレントブラス　（トランペット・コルネット用）2年前に購入し、数回使用しました。箱、説明書あり。電池なし。（単3電池×2個ご準備下さい）中古品ご了承の上でのお取引をお願いいたします。
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