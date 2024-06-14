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- 【おまけ付】フォグマシーン 純正水性スモークリキッド付
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商品詳細
HOLDLAMPフォグマシン1200Wスモークマシン6000CFM\u00266つのLEDRGB照明付きワイヤレスリモート付きクリスマスハロウィン結婚式舞台効果DJディスコパーティーステージに適用#イベント用品一覧おまけANTARI（アンタリ）スモークリキッド『FLG-5』ANTARI社製純正水性リキッド5リットルスモークの持続時間が長い「ヘビータイプ」イベントで3回使用しました。リモコンでライトとスモークを操作出来ます！子供にも人気のフォグマシーンです！本体にすり傷が少しだけあります。動作には問題はございません。リキッドは、4L位残っています。付属品は電源ケーブル、リモコン、リキッド。
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