3人掛けソファ　ソファベッド　コーナーソファ　カウチソファ　ローソファ

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カラー アイスブルーブランド ベルーナサイズ(約cm)1人掛通常時：幅60×奥行76×高さ73(座面高37)1人掛ベッド時：幅60×奥行94×高さ372人掛通常時：幅120×奥行76×高さ73(座面高37)2人掛ベッド時：幅120×奥行94×高さ37品質構造部材：天然木クッション材：鋼製ばね、ウレタンフォーム張り材：ポリエステル、ナイロン配送2個口商品紹介ソファにもベッドにもカウチソファにも！使い方自在のソファベッド。1人暮らしやワンルームにはもちろん、リビングでゆったり座れる3人掛ソファとしてもおススメ。しっかりとした固めの座り心地。リビングの主役になる、木脚がおしゃれなソファベッド。＜おすすめポイント＞・お部屋やシーンに合わせて使い方は自在！いつもはソファとしてゆったりくつろいで、来客時にはベッドに早変わり。・しっかりとした座面で座り心地は◎さらっとしたタッチの良い生地を使用。一年中使い心地よく過ごせます。また座面の中はウレタンやバネを使い、背中と腰を支える固めの仕上りに設計。・男性が寝転んでもくつろげるゆったりタイプベッド時には約幅92cmと長さ180cmとゆったり寝転がれるサイズに設計。・背もたれは3段階リクライニング付！ 1人掛ソファの背もたれを倒すとオットマン使いに早変わり！足を伸ばしてゆったりくつろぐことができます。また1人掛、2人掛それぞれリクライニングできるので、各々お好きな角度に変更できます。・1人掛と2人掛を離して、コーナー使いや対面式などお部屋に合わせてレイアウトできます。