ブラストサウンド ソファ 電動 リクライニング Bluetooth スピーカー ...



ヤマダオリジナル Bluetoothスピーカー搭載電動リクライニングチェア 「ブラストサウンド2」 合成皮革 ブラック



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新品未開封品です。即購入可能です。ご購入より48時間以内に佐川急便の飛脚ラージサイズ宅配便にて発送致します。下記参考URLと同じ商品でございます。〇参考URL〇https://www.yamada-denkiweb.com/2987197018/〇商品説明〇ヤマダオリジナルBluetoothスピーカー搭載電動パーソナルチェア「ブラストサウンド」合成皮革ブラック●ヘッドレスト両脇にBLUETOOTH搭載スマホなど再生機器を接続し、臨場感溢れる音楽を聴くことはもちろん、TVと接続すれば映画やスポーツを迫力のサウンドで楽しめます。●頭の両脇に近いスピーカー配置周りに聞こえない自分だけに音声が届く感覚。夜間も安心。●２モーター採用のリクライニング背と脚を別々に操作でき、フルフラットに近い角度も可能●耐久試験を受けたPUレザーを使用5年耐久試験を実施したPUレザーは、肌触りもよく、お手入れも簡単（中性洗剤で汚れ落としできます）