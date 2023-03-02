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ブラストサウンド ソファ 電動 リクライニング Bluetooth スピーカー
商品番号 D28618676628
商品名

ブラストサウンド ソファ 電動 リクライニング Bluetooth スピーカー
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 18,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封品です。即購入可能です。ご購入より48時間以内に佐川急便の飛脚ラージサイズ宅配便にて発送致します。下記参考URLと同じ商品でございます。〇参考URL〇https://www.yamada-denkiweb.com/2987197018/〇商品説明〇ヤマダオリジナルBluetoothスピーカー搭載電動パーソナルチェア「ブラストサウンド」合成皮革ブラック●ヘッドレスト両脇にBLUETOOTH搭載スマホなど再生機器を接続し、臨場感溢れる音楽を聴くことはもちろん、TVと接続すれば映画やスポーツを迫力のサウンドで楽しめます。●頭の両脇に近いスピーカー配置周りに聞こえない自分だけに音声が届く感覚。夜間も安心。●２モーター採用のリクライニング背と脚を別々に操作でき、フルフラットに近い角度も可能●耐久試験を受けたPUレザーを使用5年耐久試験を実施したPUレザーは、肌触りもよく、お手入れも簡単（中性洗剤で汚れ落としできます）
http://narcologia.ru/goods/browse500991.html
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