ロフトベッド 階段付き収納子供ベッド二段ベッド 子供部屋二段ベッドスチール 耐震

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商品仕様：素材スチールカラーホワイト/ブラック商品サイズ幅243.5×奥行104×高さ170.5cm梱包個口1梱包サイズ幅109×奥行51×高さ18.5cm、幅112×奥行45×高さ19cm重量（Netweight）32kg、28kg重量（Grossweight）35kg、31kg耐荷重ベッド、階段：約150KG、デスク：15kg商品の説明：ロフトベッドでお部屋を自由にデザインロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。安全に昇り降りできる階段は収納棚にもなり、お部屋の限られたスペースを最大限に活用。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。様々なシーンで活用できるロフトベッドアイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！デスク付きベッドにデスクが付いたロフトベッド。デスクは、両手いっぱいに物を置ける幅１９７㎝の超ワイドタイプ。スペースに困らず快適に勉強や作業を行えます。便利な２口コンセント机の上に便利な２口コンセント付き。勉強しながら充電したり照明したりすることができます。安全に昇り降りできる階段タイプ足元の安定している階段タイプは昇り降りしやすく、一段一段安定感があり、大人でもお子様でも安全にご利用いただけます。レイアウトに合わせて階段を左右どちらかを選んで取り付けることができます。こだわりの安心構造安定感を重視して、横揺れを軽減する直径5cmの太パイプを採用しました。揺れにくい構造なので大人の男性でも安心してご使用いただけます。