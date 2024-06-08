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aoソファ　色褪せあり
商品番号 I86703320678
商品名

aoソファ　色褪せあり
ブランド名 イデー
特別価格 税込 13,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほどの使用ですが、背もたれ部分に比較的色褪せがあります。aoソファ専用のカバーを購入し、使用いただくのもおすすめです。中古家具に抵抗のある方はお控えください。東京都ですので、直接取りに来られる場合は送料5000円ほど値引きさせていただきます。商品詳細説明チャーミングなフォルムと存在感が際立ち、イデーのソファの中でもベストセラーを誇るAOSOFAシリーズ。デザイン性の高いAOSOFAは、さまざまなシーンでお部屋の主役として活躍します。カラーはグレー、チャコール、ネイビー、グリーンの4色からお部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。テイスト...シンプル・ベーシック,ナチュラル,モダンカラー...チャコール主な張り地...布・ファブリック機能...ロータイプ
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