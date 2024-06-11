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ROSE GALLERY GINZA 造花
商品番号 A55353150316
商品名

ROSE GALLERY GINZA 造花
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 4,900 円
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商品詳細

青色の造花です♪写真より少々暗めの色です。素人による保管のため多少の埃等が気になる方はご遠慮ください。
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