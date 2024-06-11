ROSE GALLERY GINZA 造花

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商品詳細
青色の造花です♪写真より少々暗めの色です。素人による保管のため多少の埃等が気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/passionate272213.html
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