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新品　ポケモンカード Vstarユニバース シュリンク付き 未開封
商品番号 I20903661658
商品名

新品　ポケモンカード Vstarユニバース シュリンク付き 未開封
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　ポケモンカードゲーム　ソード\u0026シールド拡張パック　ハイクラスパックVSTARユニバース新品未開封のシュリンク付きすり替え防止の為、返品交換不可となります。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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