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wcs2023 海外限定 プレイマット デッキシールド
商品番号 P20066819239
商品名

wcs2023 海外限定 プレイマット デッキシールド
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,227 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WCS2023海外限定プレイマットスリーブESPEON＆UMBREONTIMELESSFRIENDS新品未使用となります。よろしくお願い申し上げます。ピカチュウラプラスストラップシールピンズプレイマット　ポケモンカード　WCS2023デッキシールド　デッキスリーブ※未開封品となりますが、外袋の初期傷や、スリーブの劣化による反り等ある場合もございますので、諸々ご了承の上ご購入をお願いいたします。ポケモンカードゲーム　海外限定スリーブデッキシールド2023PokémonTCGWCS2023横浜　WCSストア海外限定サプライポケカサプライ
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