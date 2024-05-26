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- 石渡磨美さん 稜花6寸鉢 白 どんぶり
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商品詳細
陶作家 石渡磨美さんの稜花6寸鉢 白定価5,500円キナリホワイト〜薄淡いベージュにグラデーションする美しい色合いと形です。新品未使用のため、ご活用いただける方に。出品は鉢のみ、その他は含まれません。直径：約18.5cm高さ：約10cmお値下げごめんなさい。※9/27まで発送ができません、28以降の発送になります。
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