昭和レトロ 70’s 佐々木硝子 Lovely5 アデリア コップ当時物-209



在庫処分】 ① アデリア 佐々木硝子 など8点 / 昭和レトロ レトロ ...



在庫処分】 ② アデリア 佐々木硝子 など8点+オマケ付き / 昭和レトロ ...



アデリア 佐々木硝子 などまとめて / グラス 昭和レトロ レトロポップ ...



昭和レトロ 佐々木硝子 ファイン



アデリア 佐々木硝子 などまとめて / グラス 昭和レトロ レトロポップ ...



佐々木硝子 Lovely5 ヴィンテージグラス ５客セット 昭和レトロ（未 ...



佐々木硝子 Lovely5 ヴィンテージグラス ５客セット 昭和レトロ（未 ...



在庫処分】 ② アデリア 佐々木硝子 など8点+オマケ付き / 昭和レトロ ...



在庫処分】 ③ アデリア 佐々木硝子 など17点 / 昭和レトロ レトロ ...



アデリア 佐々木硝子 などまとめて / グラス 昭和レトロ レトロポップ ...



佐々木硝子 Lovely5 ヴィンテージグラス ５客セット 昭和レトロ（未 ...



アデリア 佐々木硝子 などまとめて / グラス 昭和レトロ レトロポップ ...



昭和レトロ 佐々木硝子 ファイン



昭和レトロ グラス 5個セット



佐々木硝子 Lovely5 ヴィンテージグラス ５客セット 昭和レトロ（未 ...

【SasakiGlass/佐々木硝子】Lovely5アデリアコップ 5客組70〜80’s昭和レトロな可愛らしいコップです。オリジナルBOX付き。高さ 約10センチ幅 約6センチ状態は保管時のスレ、汚れなどはございますが、目立つ傷みはございません。箱に破れなど傷みがございます。よかったらまた使って頂ける方、宜しくお願い致します。