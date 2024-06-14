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ガラスコンポート《ワルター社製》ラージサイズ
商品番号 S32470829077
商品名

ガラスコンポート《ワルター社製》ラージサイズ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 1,634 円
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商品詳細

◇長期間自宅保管です◇ドイツワルターグラス社製◇お箱はありません◇中古品をご理解の上ご検討よろしくお願いいたします◇直径約32センチ　高さ約10センチ
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