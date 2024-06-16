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ご覧頂き、ありがとうございます。水晶クラスター 水晶 置物 です。サイズ重さ約1.1kg高さ約9㎝横約15㎝幅約8㎝天然石ですので、インクルージョン、クラックやカケ等ございます。自宅保管品とご理解頂ける方のご購入をお願い致します。★★購入前にお読み下さい★★⚪︎コメントのやり取り中でも購入者様優先とさせて頂きます。⚪︎値下げ出来ますか？だけのコメントはお控え下さい。購入希望金額をお先にご提示ください。値下げ出来ない場合もございます。⚪︎支払い期限までにお支払い頂けない場合は取引キャンセルさせて頂きます。⚪︎お使いのモニターにより色の見え方が違う場合がございます。⚪︎説明や画像に不明な点があれば確認してから購入下さい。⚪︎素人検品ですので、出品時に見落としがある場合もございます。⚪︎計測時の若干の誤差はご了承下さい。⚪︎バラ売りは対応してません。⚪︎不明な点があれば購入前にご確認下さい。購入後のキャンセル、クレーム等はお受け致しません。⚪︎メンテナンス等必要な場合は購入者様でお願い致します。⚪︎神経質な方や細かな事が気になる方は購入をお控え下さい。⚪︎中古品、自宅保管品とご理解頂ける方のご購入お願い致します★全てにご納得頂ける方のみご購入お願い致します★スムーズな取引を心がけていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。水晶クラスター 水晶 置物