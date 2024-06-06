【バンビさま】カッシーナ　MARALUNGA　1人掛けソファ

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カラー···オレンジ1973年の発表以来カッシーナのベストセラーであり続けるMARALUNGAソファ。発売40周年の際にはエッジにパイピングを施したMARALUNGA40を発表し、デザインアイコンに新たな解釈を加えモダンでフレッシュな印象を与えました。このたび、より現代のライフスタイルに適応するよう、MALARUNGA40MAXIとして従来のサイズより幅が35％、奥行きが10％大きくなったニュージェネレーションが登場しました。多くの人に愛され続ける座り心地に加え、サイズが大きくなったことと背クッションが標準装備されることにより、その快適性を一段と高めています