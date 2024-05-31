東南アジアのリゾートホテルのエントランスやヴィラなどでよく見かけるカルティニチェアです。カルティニチェアは、U字カーブが美しく、別名「クラブ（蟹）チェア」とも呼ばれています。座面シートには本革を採用しております。レザーを留めている鋲もアンティーク家具をイメージさせるようなとってもおしゃれなデザインです。サイズ W74cm D40cm H68cm(座面50cm）



カルティニチェア_アンティークナチュラル/レザー



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