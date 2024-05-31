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カルティニチェア
商品番号 S33196618450
商品名

カルティニチェア
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 9,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東南アジアのリゾートホテルのエントランスやヴィラなどでよく見かけるカルティニチェアです。カルティニチェアは、U字カーブが美しく、別名「クラブ（蟹）チェア」とも呼ばれています。座面シートには本革を採用しております。レザーを留めている鋲もアンティーク家具をイメージさせるようなとってもおしゃれなデザインです。サイズ　W74cm　D40cm　H68cm(座面50cm）
http://narcologia.ru/goods/procurement814133.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral244132.html
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