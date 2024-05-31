GMGN339○CRASH GATE / クラッシュゲート HARRIS ハリ

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GMGN339○CRASHGATE/クラッシュゲートHARRISハリス3人掛けソファトリプルソファファブリックオーク材関家具定価約18.7万□□商品説明□□北欧ヴィンテージ家具のディテールを再現しながら現代の生活様式に合うようデザインされた3人掛けソファ。部屋の中央に置いてバックスタイルもお楽しみいただける格子状の背面が特徴です。約:実寸サイズ（mm）w1890×d790×h820×sh430※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【BC】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Eランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい