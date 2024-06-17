ウサギ柄　大きな土瓶　急須

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和柄のブルーの大きな土瓶ですウサギと蛸唐草の和風の柄でインテリアとして飾っていましたしっとりとして落ち着いた雰囲気ですので、どんなお部屋にも似合うと思います幅は約20センチ高さは約13センチです興味のある方よろしくお願いします。ヒビや欠けはありません急須として使用したことは無いのでキレイな状態です。 #ブルー#ウサギ#急須#和柄#土瓶