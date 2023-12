Supreme Scarface Table Lamp シュプリーム ランプ

SupremeScarfaceTableLampシュプリームスカーフェイステーブルランプ映画スカーフェイスでトニー・モンタナの豪邸の噴水をモチーフにしたテーブルランプです。一度開封しましたが、その後ずっと保管していました。ライトの点灯は確認致しました。全体的な状態は悪くないと思いますが購入より期間が経っている為、初期傷や塗装ムラ、箱の傷や擦れなど画像確認していただき神経質な方は購入をご遠慮下さい。説明書等付属品も全て残っております。もちろんですが、私自身がsupremeのオンラインにて購入した正規品です。商品のキャンセル・交換・返品・返金は一切承っておりません。#Supreme#シュプリーム#Scarfece#スカーフェイス#照明#テーブルランプ#Dickies#skate#independent#antihero#krooked#spitfire#fuckingawesome#supreme#stussy#alltimer#dime#cons光源の色···電球色特徴···間接照明テイスト···洋風



