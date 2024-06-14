

希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱



希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱

◇昔懐かしのおじゃまんが山田くんのヘラルド。◇70年～80年代、昭和レトロのヘラルド陶器貯金箱。◇なかなかお目にかかれない珍品です。▶︎▶︎【商品】希少！ いしいひさいち ヘラルド おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器貯金箱全長14cm 幅8cm 高さ7cm▶︎▶︎【商品状態】底面に多少の汚れあるだけでユーズド品にしてはダメージも無く、全体的に非常に綺麗な状態です。(状態の詳細は、写真をご確認下さい)置物、インテリア等にも♪▶︎▶︎【発送】ダメージ・割れ・防水対策をして、丁寧かつ迅速に発送させて頂きます。▶︎▶︎【重要】※ご質問・状態確認での写真追加や、変更・部分撮り等のご要望に、出来る限り迅速に対応しますのでお気軽にどうぞ♪※記載内容に不備や見落とし等がある場合や、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は、迅速かつ誠意ある対応をお約束致します。いしいひさいち おじゃまんが山田くん おじゃま犬 陶器 貯金箱 美術品 ヘラルド レトロ 昭和レトロ★