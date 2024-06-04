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新品★2個セット　ジムニー　シエラ　タンブラー
商品番号 P40151940919
商品名

新品★2個セット　ジムニー　シエラ　タンブラー
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

非売品です。袋から出しておりませんが、箱にスレはありす。自宅保管に理解のある方のみのご購入をお願いいたしますm(__)m　カラー...シルバー　グラス/カップ/酒器...ペア(2つ),コップ,タンブラー素材...ステンレス　内面は24金メッキ
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