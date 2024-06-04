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- 新品★2個セット ジムニー シエラ タンブラー
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商品詳細
非売品です。袋から出しておりませんが、箱にスレはありす。自宅保管に理解のある方のみのご購入をお願いいたしますm(__)m カラー...シルバー グラス/カップ/酒器...ペア(2つ),コップ,タンブラー素材...ステンレス 内面は24金メッキ
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