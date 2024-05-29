駄菓子屋 ガラス瓶 大阪丸紅 小さめサイズ ゆらゆら気泡ガラス ...

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★★★他商品との同梱で値引きさせて頂きます!!!★★★食器をまとめてご覧になりたい方は「＃uniico食器」で検索して下さい。【商品情報】 大阪丸紅のマーク入り、厚みのある小さめサイズの駄菓子屋さんガラス瓶です。【状態】 中古の長期保管品ですので、経年劣化あるとお考え下さい。 【サイズ】 縦約24㎝×横約14.5㎝×高さ約17㎝【ご注意下さい】 プロフィール記載事項にご了承の上ご購入下さい。 中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。 二次流通品ですので、ご了承の上ご購入下さい。 画像の品がすべてで現状お渡しとなります。 発送には再利用の段ボールを使用させて頂く場合があります。 即購入可です。