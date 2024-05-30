ヒマラヤ 水晶　クラスター 虹入り 100g クリスタル

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ヒマラヤ水晶です。小さいですが角度により虹が確認できます。■サイズ：約W60×D50xH43mm■重量：100gヒマラヤ山脈は神々とつながる霊山として信仰の対象になっており、そこで採掘される石は高いヒーリング効果があるとしても知れ、開運や生命力の向上、潜在能力を開花させ創造力や直観力を与えてくれる効果があります。また昔から、魔よけのお守りとしても使用されてきました。クリスタル(水晶)心と体にヒ−リングをもたらす最高の石。すべてを浄化し清め、幸運を招くパワーがあると言われています。水晶クラスターはそれ自体が浄化力を持っているため、他の石や空間の浄化効果があります。#水晶#クリスタル#虹#ヒマラヤ#クラスター