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メタルクラフト　希少モデル　クラシックカーとかえる
商品番号 W98208367983
商品名

メタルクラフト　希少モデル　クラシックカーとかえる
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メタルクラフトと呼ばれているノーブランドのかえる人気シリーズ。その中でも、珍しく車を扱ったデザインです。クラシックカーが丁寧に作られています。上面に1箇所サビ部分があります。写真ご確認いただき、気になる方はご遠慮ください。タイヤが回転しますので押せばちゃんと動いて可愛いです。ただ、金属製ですので子供のおもちゃとしては不向きです。（危ないです）素敵に飾っていただける方に。なお値下げ不可品です。それなりに良いものですので、この金額で難しい場合は手元に置いておきます。お値下げ交渉コメントにはお返事しません。あらかじめご了承下さい。#メタルクラフト#クラシックカー#ボルタ#カエル#置物＃プレゼント
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