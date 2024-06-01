メタルクラフト　希少モデル　クラシックカーとかえる

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商品詳細
メタルクラフトと呼ばれているノーブランドのかえる人気シリーズ。その中でも、珍しく車を扱ったデザインです。クラシックカーが丁寧に作られています。上面に1箇所サビ部分があります。写真ご確認いただき、気になる方はご遠慮ください。タイヤが回転しますので押せばちゃんと動いて可愛いです。ただ、金属製ですので子供のおもちゃとしては不向きです。（危ないです）素敵に飾っていただける方に。なお値下げ不可品です。それなりに良いものですので、この金額で難しい場合は手元に置いておきます。お値下げ交渉コメントにはお返事しません。あらかじめご了承下さい。#メタルクラフト#クラシックカー#ボルタ#カエル#置物＃プレゼント
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