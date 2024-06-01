バリ島バロン木工細工置物

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日本国内バリ島雑貨、アジアン雑貨を扱う店で購入しましたが、子供が怖がって泣くため部屋に置けず暗闇に保管していました。購入当初から画像のように下割れています。日本とインドネシアでは気候が違うため日本のように湿気が強いとこうなってくるとのこと！一本の木から現地職人が彫り色づけ、何ヵ月もの月日を費やしてやっと一つの作品が作られ、世界にたった一つのものとなります。インテリアに是非是非飾ってくださいお値下げいたしました。ギリギリ価格です一点もので貴重お品となりますので、これ以上値引きはできません