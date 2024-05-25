オルゴナイト　グリーン パワーストーン 水晶 6×6ｃｍ

【新品未使用】商品の寸法6Dx6Wx6Hcm神秘的な輝きを放ち、幸運と浄化のスピリチュアルアイテムとして注目されているオルゴナイトクリスタルピラミッドです。サイズ：6×6センチオーガンピラミッドは、水晶や黒曜石などの天然石と金属や銅線などのコイルや金箔を入れ、樹脂で固めて作られております。オルゴナイトは、私たちのまわりに存在している電磁波、放射線、あらゆる人の念などのネガティブで有害なエネルギーを浄化し、ポジティブな生命エネルギーに変換してくれると言われております。体内のエネルギー循環を助け、バランスを保つと言われており、健康状態の改善、睡眠の質の向上、仕事などでの集中力UPに影響を及ぼすと言われております。(※科学的な論拠は乏しく、現在実証はされてはおりません。)おススメの使用場所：ベッド横・瞑想やヨガ・仕事場やデスクの上といった睡眠や集中力に影響のある場所や、電磁波の発生する家電製品周辺・パワーストーンなどのジュエリー近辺



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オルゴナイト】5種類の天然石 ピラミッド型 アメジスト＋黒曜石＋ ...



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