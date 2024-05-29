スモーキークォーツ クラスター

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商品詳細
値下げ不可です。安定感のあるきれいなクラスターです。バランスもきれいです。土台部分も水晶の集合体のようで、見ていて面白いです。後ろに小さな穴があり、その中にも水晶がいたり、貫入してる箇所があったりと見てて飽きません。キッチンの量りで391gです。細かい欠けや割れなどあります。ブラジル産天然石水晶黒水晶クラスターモリオン石鉱物鉱石スモーキークォーツ
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