  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
スモーキークォーツ クラスター
商品番号 C20973321148
商品名

スモーキークォーツ クラスター
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

値下げ不可です。安定感のあるきれいなクラスターです。バランスもきれいです。土台部分も水晶の集合体のようで、見ていて面白いです。後ろに小さな穴があり、その中にも水晶がいたり、貫入してる箇所があったりと見てて飽きません。キッチンの量りで391gです。細かい欠けや割れなどあります。ブラジル産天然石水晶黒水晶クラスターモリオン石鉱物鉱石スモーキークォーツ
http://narcologia.ru/goods/Addict696618.html
http://narcologia.ru/goods/update506495.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild698952.html
スモーキークォーツ クラスター
カラーストーンショップ キロル / 【原石】スモーキークォーツ ...
スモーキークォーツ クラスター
Amazon.co.jp: 原石 ホットレイキエネルギークォーツクラスター天然 ...
スモーキークォーツ クラスター
スモーキークォーツ 原石 クラスター ブラジル 産 天然石 ...
スモーキークォーツ クラスター
スモーキークォーツクラスター-012水晶クラスター、天然石ビーズの ...
スモーキークォーツ クラスター
《原石》 スモーキークォーツクラスター -Lady Luck.
スモーキークォーツ クラスター
アーカンソー黒水晶　スモーキークォーツ　 クラスター【アメリカ・アーカンソー州産】【約164g】●プレミアムグレード●黒く美しい照りと艶●原石｜浄化｜アーカンソー産｜現物画像｜ar1580
スモーキークォーツ クラスター
スモーキークォーツクラスター（レーザータイプ）-008水晶クラスター ...
スモーキークォーツ クラスター
スモーキークォーツ・クラスター ナミビア産 39g/ 鉱物・結晶原石 ...
スモーキークォーツ クラスター
スモーキークォーツのクラスター１１-パワーストーンのThumaar.jp（スマール）
スモーキークォーツ クラスター
ヒマラヤ産原石】スモーキークォーツ クラスター【超稀少 ...
スモーキークォーツ クラスター
[ブラジル産]ナチュラルスモーキークォーツクラスター（天然未処理原石）
スモーキークォーツ クラスター
Amazon.co.jp: 1 個ホットレイキエネルギークォーツクラスター天然水晶 ...
スモーキークォーツ クラスター
スモーキークォーツ クラスター | NEROLI CRYSTAL
スモーキークォーツ クラスター
チャネ.リング✨ スモーキークォーツ 虹入り 原石 クラスター DT ...
スモーキークォーツ クラスター
Amazon.co.jp: 400G+天然スモーキークォーツクォーツクラスター ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru