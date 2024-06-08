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リヤドロ　少女
商品番号 R16922663467
商品名

リヤドロ　少女
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。40年以上前にお祝いとして、上司から頂きました。　　銀座松屋で買われたようです。しまったままでした。家を整理して見つけました。サイズ…約(高さ27×幅8×奥行き6)㎝箱はありますが、経年で汚れています。宜しくお願い致します
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