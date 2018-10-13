樽底壁掛け看板 JACK DANIEL'S ジャックダニエル

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商品詳細
パブインテリアにおすすめの、酒樽を加工して作られたようなJACKDANIEL'S(ジャックダニエル)のバレルサインです。細かな木の質感まで再現されたこだわりの一品。ロゴが立体的に加工されているのも、高級感がありグッド。おしゃれなレストランやバーで、いかにも見かけそうなアイテムです。背面に針金のようなフック付き。※側面に少し傷があります素人検品、管理である点ご理解の上ご購入ください。サイズ：直径350×奥行75mm(約)素材：FRP樹脂アメリカン雑貨
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