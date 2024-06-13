断捨離中の為出品致しました。【状態】：素人検品ですので見落とし等がある場合がございます。新品未使用小傷あります。 購入時期不明【サイズ】※素人採寸の為多少誤差がある場合がございます縦11.5cm横13cm★★注意★★以下の注意事項を必ずお読みになりご購入願います。長期自宅保管の為シミ汚れ等ある場合がございます*全ての出品物について、説明記載以外の不備等有る場合が御座います。*かんたんな検品のみですので写真以外にも写り切れない傷汚れ等がある場合がございます。*購入後の保証等気になる様でしたら、他でのご購入をお勧め致します。*以上の事を、ご納得頂ける方のみご購入願います。写真に写っている物が全てになります。専門の知識がない為詳しい事はわかりませんのでお応えできません購入者様の方でお調べ下さい。プロフィールお読みください※簡易梱包での発送になります



mm-3902⑥【置き物】 | crownid.com



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