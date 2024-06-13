稀少品、珍品、美品、牛、花車、

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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます※サイズと商品状態は写真にてご確認ください。※細かな事を気になさる方・完壁な品を求められる方はご遠慮ください。◆箱はありません、丁寧に梱包させていただきますので。◆ご落札後のキャンセル等は一切お断りさせて頂きます。またお客様のご都合で返品、返金等も同様にお受け出来ません。◆商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる可能性がございます。 ◆悪い評価の多い入札者の方は入札を取り消しする場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle949266.html
http://narcologia.ru/goods/conception287057.html
http://narcologia.ru/goods/approximate125820.html
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