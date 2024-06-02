ロイヤルコペンハーゲン　イヤープレート　1993年

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商品詳細
ロイヤルコペンハーゲンのイヤープレート、1993年です。頂き物で、箱にしまったまま長期自宅保管していました。素人なので程度はよく分かりません。目立った汚れや傷はなく、破損もありませんので、商品の状態を「目立った傷や汚れなし」としておりますが、特に使用したり飾ったりもしておりませんでした。箱も綺麗ではありませんが、残っておりますので、コレクターの方、いかがでしょうか？カラー...ブルー種類...皿・プレート素材...陶磁器サイズ...中（直径：18.0～24.9cm）形状...丸
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